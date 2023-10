Mark van Bommel lacht zich krom met Toby Alderweireld in De Slimste Mens

Dinsdagavond passeerde Toby Alderweireld voor de eerste keer in De Slimste Mens. Hij wist het finalespel te winnen en is ook vanavond te zien in het programma van Erik Van Looy.

Erik Van Looy had als fan duidelijk zijn eisen gesteld. Er mocht niet gelachen worden met Toby Alderweireld, maar dat draaide toch eventjes anders uit.

Ook trainer Mark van Bommel van Royal Antwerp FC volgde de aflevering van De Slimste Mens en hij lachte zich krom met zijn verdediger.

“Ik heb hem gisterenavond al gefeliciteerd. Het was een fantastische uitzending”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Bij vraag zeven rolden de tranen al over m'n wangen. Of het iets voor mij zou zijn? Het zou leuk zijn. Maar dan zou ik met meer zenuwen zitten dan voor een wedstrijd.”

De zevende vraag was inderdaad hilarisch. Die ging over wat retrogêne is, het feit dat je beschaamd bent over hoe je er vroeger uitzag. Van Looy zei Alderweireld dat er wellicht niets was om zich over te schamen, maar Alderweireld vond toch van wel.

Voor jurylid Philippe Geubels was dat een ideale binnenkopper: “En over die penalty, daar mogen we het niet over hebben”, zei hij, waarna de hele zaal hartelijk aan het lachen sloeg. En Van Bommel thuis blijkbaar ooit.