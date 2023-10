Moet Union Saint-Gilloise zich zorgen maken over een club uit tweede amateur? "Als we deze wedstrijd niet serieus nemen..."

De leider van de Jupiler Pro League, die nu gewend is om grote clubs te confronteren zoals Liverpool in de Europa League, moet nu misschien oppassen voor Meux. Alexander Blessin wil zijn waakzaamheid niet laten zakken.

Union Saint-Gilloise zal dus woensdag Meux, een club uit de tweede amateurklasse, tegenkomen in de beker. Dit tussen twee Europese bekerwedstrijden door en terwijl ze bovenaan de Jupiler Pro League staan. Een behoorlijke verandering van omgeving, maar Alexander Blessin wil zijn tegenstander daarom niet onderschatten.

"Het kan een valstrik zijn, het hangt af van hoe we de wedstrijd beginnen. Er zullen 1000 supporters aan hun kant zijn, het is een mooie afspraak voor hen en ze verdienen het", schat de trainer van Union in, volgens La Dernière Heure.

"Dit soort team zal zich voor de volle 100% inzetten, dat weten we, de vraag is hoe lang ze dat tempo kunnen volhouden", benadrukt Blessin, die eraan herinnert dat Meux vorig seizoen niet belachelijk werd gemaakt tegen een andere club uit de Jupiler Pro League, namelijk Sint-Truiden. "Ze hebben pas in de laatste minuten verloren. Daaraan stellen we onszelf bloot als we de wedstrijd niet serieus nemen."