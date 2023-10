STVV weet terug wat winnen is maar heeft toch nog veel werkpunten

STVV won afgelopen weekend met 2-1 van RWDM. Een late treffer van Hashioka hield de drie punten in Sint-Truiden.

De wedstrijd verliep eerder traag, het was pas vanaf de strafschop die de thuisploeg kreeg in minuut 82 dat het duel echt op gang kwam. Voor de Truienaars wel een belangrijke overwinning.

"De drie punten waren het belangrijkste. ie hebben we, met de nodige moeite, over de streep getrokken. RWDM speelde met vijf achteraan, en heel compact" vertelde STVV-middenvelder Mathias Delorge na afloop.

Toch zijn er nog flink wat werkpunten bij de club. "Bij ons was er weinig beweging vooraan, weinig creativiteit. We hebben dan wel getoond dat we geduldig kunnen zijn, dat konden we de voorbij matchen niet", besluit Delorge.