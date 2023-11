El Khannouss heeft droombestemming in zijn hoofd, maar ...

Het blijft ontzettend hard gaan voor Bilal El Khannouss. De youngster van KRC Genk heeft zijn droombestemming ondertussen echt wel in zijn hoofd. Al lijkt dat niet evident te worden.

Meer dan vier seizoenen zit Bilal El Khannouss al bij KRC Genk. En hij blijft ondertussen grote sier maken bij de Limburgers. Hij heeft zijn droombestemming helemaal bekendgemaakt.

“Ik wil naar La Liga! Ik ben momenteel Spaans aan het leren. Ik spreek al perfect Frans, Nederlands, Engels en Arabisch. Spanje is echt voetbal. In Engeland speelt City voetbal zoals ik dat graag zie. Het is zoals ze in Spanje spelen. Ik zou het leuk kunnen vinden", gaf hij enkele maanden geleden al aan.

15 miljoen euro

Ondertussen voegt hij de daad bij het woord en leert hij effectief Spaans. Hij droomt dan ook van een toptransfer, maar wil Genk verlaten met een prijs. Als het eventueel kan dus volgende zomer met de Beker of de titel.

Volgens Sacha Tavolieri wordt een transfer naar La Liga echter helemaal niet zo evident. De vraagprijs - minstens 15 miljoen euro - zou een blok aan het been kunnen worden.