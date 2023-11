"Geen VAR was in ons nadeel" en scheids krijgt stevige kritiek

Cercle Brugge is uitgeschakeld in de Croky Cup. Het verloor van Zulte Waregem uit de Challenger Pro League.

Cercle Brugge heeft de zestiende finales van de Croky Cup niet overleefd. Het ging in de strafschoppen onderuit tegen tweedeklasser Zulte Waregem.

“Dit is zeer ontgoochelend”, zei doelman Maxime Delanghe bij Sporza. “Zeker als je ziet dat we kansen hadden om het in de 90 en de 120 minuten te beslissen. Dat hebben we niet gedaan en bij penalty's kan het altijd alle kanten op.”

Delanghe had ook de nodige complimenten voor de tegenstander. “Zulte Waregem staat eerste in tweede klasse, dus we hebben hen zeker niet onderschat. Het is een JPL-waardig team, we wisten dat het een strijd zou worden. We hebben hen laten leven en we hadden hen moeten doodmaken.”

Al had het ook anders kunnen lopen voor de Vereniging. “Ik denk dat het wel in ons nadeel was dat er geen VAR was. De scheidsrechter moest zelf de beslissing nemen en durfde het dan niet. Er waren toch een paar discutabele fases.”

Zelf deed hij het niet slecht. “Ik ben wel tevreden over mijn eigen prestatie, ik zat goed in de wedstrijd. Ik heb mijn team kunnen helpen, alleen jammer dat ik geen extra strafschop heb kunnen stoppen.”