Kevin De Bruyne duikt op in ... Gent en laat er zich uit over hoe hij blessure opliep én de verwachtingen voor de komende maanden

Kevin De Bruyne is nog steeds niet wedstrijdfit. En dus dook hij deze week plots op in ons land, want woensdag tekende hij present in ... Gent. Daar heeft hij ook wat in zijn kaarten laten kijken over zijn toekomst.

Kevin De Bruyne was aanwezig in Muziekcentrum De Bijloke in Gent. Daar was de Treble Trophy Tour van Manchester City te gast en konden de fans van The Citizens gewillig op de foto met de prijzen die ze afgelopen seizoen pakten. De Bruyne zelf? Die moest er ook de pers toespreken en gaf toe dat alles goed met hem gaat. "Met mijn blessure komt alles wel goed. Wanneer ik zal terugkeren? Dat is nog niet aan de orde", liet hij optekenen bij VTM. Blessure door opeenvolging van wedstrijden De kans dat hij voor Nieuwjaar nog in actie komt is eerder klein, maar in 2024 wacht er een belangrijk jaar. Met Manchester City, maar ook met de Rode Duivels op het EK in Duitsland. Dan kunnen we hopelijk rekenen op ene fitte De Bruyne, want hij is heel belangrijk voor ons land. Hij gaf bij Het Nieuwsblad verder aan hoe hij zijn blessure opliep. Dat zou door een opeenvolging van matchen en risico's tijdens blessures zijn. "Ik heb al meer dan 700 matchen op de teller. Het was eigenlijk een groot onderhoud, zoals je met een auto eens moet doen."