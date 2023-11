Probleem voor Rode Duivel helemaal uitgelicht: "Hij forceert het"

De Rode Duivels werken aan verjonging binnen het team. Maar dat lukt niet voor iedereen zo gemakkelijk als verwacht.

Bondscoach Domenico Tedesco probeert youngsters en nieuwkomers hun kans te geven bij de Rode Duivels. Al loopt dat niet voor iedereen zo gemakkelijk.

Voor Lois Openda loopt het veel moeilijker dan verwacht, ook al draait hij in de Bundesliga nochtans een heel goed seizoen tot dusver. Voor Marc Wilmots is het duidelijk waar het voor de ex-speler van Lens fout loopt bij de nationale ploeg.

“De kwaliteit is er zeker”, zegt de oud-bondscoach op de RTBF. “Maar nu moet hij bij de nationale ploeg het nodige vertrouwen vinden. Hij botst natuurlijk op een monster als Lukaku. Ze werden samen uitgespeeld, maar dat werkte duidelijk niet. Het was ook maar één match. Het is ingewikkeld, maar zal vooral tijd kosten.”

De aanwezigheid van Romelu Lukaku en de waanzinnige cijfers die Big Rom neerzet spelen zeker een rol voor Openda. “Hij forceert het en als je dat doet, dan weet je dat het niet gaat lukken. In Leipzig geniet hij het nodige vertrouwen. Hij voelt zich er goed en dat is uitzonderlijk als nieuwkomer.”