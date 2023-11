Rollen omgekeerd voor Cercle Brugge: Muslic bijzonder boos op één speler

Cercle Brugge is uitgeschakeld in de Croky Cup. Het verloor na strafschoppen van Zulte Waregem.

Op het einde van vorig seizoen was het Cercle Brugge dat ervoor zorgde dat Zulte Waregem degradeerde naar de Challenger Pro League.

In de zestiende finales van de Croky Cup werden de rollen dinsdagavond omgekeerd. Essevee schakelde de eersteklasser uit na het nemen van strafschoppen.

In het slot van de reguliere speeltijd stond de Vereniging nochtans op voorsprong, maar in de toegevoegde tijd veroorzaakte Jesper Daland een onnodige strafschop. Trainer Miron Muslic was niet mals voor hem.

“Dat was een terechte strafschop, maar wel dom en helemaal niet nodig”, aldus een boze Muslic aan Het Nieuwsblad. “We deden onszelf daar de das om.”

Cercle kreeg nochtans de kansen om het daarna alsnog af te maken, maar dat gebeurde niet. “Tijdens de verlengingen hebben we zeker nog zes zuivere kansen gekregen maar ze niet benut.”

De bekernederlaag is een smet op dit seizoen. “De uitschakeling valt ons zwaar en is een harde klap. In de competitie gaat het super, maar de beker is een ander format en door het knock-outsysteem kunnen we dit niet meer rechtzetten.”