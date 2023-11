's Ochtends in de carrosserie werken, 's avonds stunten in de beker

In Knokke werd er een stevig feestje gebouwd. Ruim 2.500 supporters zagen hoe eersteklasser KV Mechelen in de Croky Cup voor de bijl ging.

KV Mechelen pakte 1 op 18 in de competitie en bij Knokke hadden ze er een goed oog in dat dit wel eens de ideale uitgangspositie was om een bekerstunt te realiseren.

In de eerste verlenging kwam de eersteklasser op voorsprong, maar aanvoerder Ruben Vanraefelghem knalde in de tweede helft de gelijkmaker tegen de netten. In de strafschoppen maakten de West-Vlamingen het af.

“Dit kun je toch niet vatten?”, was Vanraefelghem na de match nog altijd onder de indruk bij Het Nieuwsblad. “Je weet op voorhand dat je altijd een kans hebt, maar die is zó klein. We voelden echter meteen dat we in de match zaten en iedereen voelde dat er een stunt in de maak was.”

“We hadden alles goed onder controle. Na die 0-1-achterstand dacht ik even dat het gedaan was, maar eigenlijk kwam die tegengoal op het goede moment. We wisten dat we nog even de tijd hadden en dat die allerlaatste kans er nog zou komen. We hadden toen niets meer te verliezen en ik ging zelf mee naar voor.”

Strafschoppen maakten uiteindelijk het verschil, zo voegt de man die ‘s ochtends nog in de carrosserie werkte eraan toe.

“We hadden nergens op geoefend”, gaat Vanraefelghem verder. “Zelfs geen beelden bekeken, want dat is toch een loterij en daar valt weinig aan te doen. Iedereen bulkte echter van het vertrouwen en kijk nu eens. Wat een feestje. Ik denk dat ik nog enkele pintjes achterover ga slaan, want in tegenstelling tot de vorige bekerstunt in 2018 op Standard moet woensdagmorgen niemand werken.”