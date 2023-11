Union SG stoot via knotsgek slot door naar achtste finale van Croky Cup

Competitieleider Union SG heeft zich niet laten verrassen in de Croky Cup. Het haalde het met 1-0 van tweedenationaler Meux.

Union SG ontving in de zestiende finale van de Croky Cup Meux. De Brusselaars zetten meteen heel veel druk, maar dat leverde geen doelpunten op.

Het gevaar kwam van alle kanten, maar doelman Libertiaux van Meux wist enkele keren heel goed tussen te komen om de voorsprong van de leider van de Jupiler Pro League te vermijden.

Iets na het half uur had Union een hoekschop. Na wat flipperkasten kwam de bal bij Leysen die niet twijfelt en de bal tegen de netten trapte. De bezoekers plooiden massaal terug, maar bereikten wel de rust met slechts één doelpunt achterstand op Union SG.

Union zette bij het begin van de tweede helft veel minder druk, maar toch kon het via Terho en Teklab opnieuw wat kansen bij elkaar voetballen. Het geruststellende tweede doelpunt bleef echter uit.

Tien minuten voor tijd kwam Meux plots langszij via Smal, maar twee minuten later stond Union weer op voorsprong via Rasmussen.