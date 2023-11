Wouter Vrancken roteert volop, maar zeer jong Genk maakt indruk in Wezet

Wezet is tot op heden de hekkensluiter in de Eerste Nationale. Ze hebben dan ook andere katten te geselen dan het bekeravontuur, waarin met KRC Genk een echte topploeg op bezoek kwam. Toch wilden ze zich niet zomaar naar de slachtbank laten lijden.

Wouter Vrancken gaf een aantal jonkies de kans om te schitteren in de Beker van België. En tegen een verjongd Genk bleek Wezet toch nog een vrij stugge tegenstander. Yira Sor zorgde op aangeven van Luca Oyen wel voor de 0-1 bij de koffie.

