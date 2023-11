Lucas Stassin ziet het nog helemaal goedkomen met KVC Westerlo

KVC Westerlo beleeft moeilijke tijden. Na de 1-3 nederlaag tegen Union volgde ook al snel de uitschakeling in de Croky Cup.

Na de wedstrijd tegen Union hing er opnieuw geen leuke sfeer bij de club. Ook niet onlogisch, Westerlo was net vier wedstrijden lang ongeslagen na een reeks van zes nederlagen.

De club staat al een hele poos als laatste in de stand. Aan het begin van dit seizoen spraken de spelers nog grote ambities uit. Westerlo zou beter willen presteren dan afgelopen jaar. Die ambities zijn op dit moment al opgeborgen.

Ook Lucas Stassin weet dat het niet de leukste situatie is voor zijn ploeg. "Dat is voor geen enkele club leuk. We hadden vier keer op rij niet verloren. Dat was positief, maar elke match is anders. Tegen OHL krijgen we een nieuwe kans om de drie punten te pakken. We zitten nu in een moeilijke periode, maar met de groep die we hebben gaan we zeker wel uit het dal geraken."

Na de zure bekerwedstrijd tegen SK Beveren, wacht zaterdag een verplaatsing naar OHL. Ook geen makkelijke verplaatsing, maar het zal in ieder geval beter moeten.