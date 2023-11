Patro Eisden Maasmechelen bestolen tegen KAA Gent? "Hij gaf het zelf toe"

Patro Eisden Maasmechelen heeft donderdag met 1-3 verloren van KAA Gent. Al had de wedstrijd er heel anders kunnen uitzien.

KAA Gent scoorde pas de 1-2 een kwartier voor het einde. Dit na een handsbal van Tarik Tissoudali. "De afloop was jammer. Tarik heeft het zelf toegegeven na de match maar goed. Daar verander je niks aan en de scheids heeft het niet gezien, dus jammer genoeg voor ons. Jammer dat er geen VAR is maar daar kunnen we niets aan veranderen, dat is de hard realiteit", reageerde Jordi Belin na afloop bij Voetbalkrant.

"Toen we de 1-1 maakten meteen na de rust hebben 10 à 15 minuten goed gedrukt. Toen hebben we echt wel de kansen gehad maar net dat tikkeltje geluk hadden we niet en dan kregen we 10 minuten voor het einde die doodsteek", vertelde Belin.

De Patro-doelman speelde geen slechte wedstrijd. Hij hield het meeste gevaar tegen. "Ik heb een paar ballen gepakt, maar ik kreeg er toch drie binnen, dan kan je als doelman nooit tevreden zijn vind ik. Je weet ook wel dat het een goede ploeg is, ze speelden bijna met hun sterkste elftal en dat zag je ook op het veld."

Pas in het laatste kwartier ging Gent erover. "De manier waarop vind ik nog het ergste. Als dat doelpunt uit hands niet valt voor het einde, denk ik dat we gewoon die verlengingen eruit konden slepen. Zij waren ook aan het denken dat ze er geen meer tegen wilden krijgen. Na die verlengingen weet je nooit wat er nog gebeurt."