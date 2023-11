Ritchie De Laet heeft één grote voorkeur voor volgende tegenstander in de beker

Ritchie De Laet lijkt met Owen Wijndal in de weegschaal te liggen voor een basisplaats bij de Great Old. De Antwerp-verdediger ging eerst in de fout maar maakte dat daarna weer goed met een doelpunt.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Antwerp op Het Lisp. De bekerhouder stond 0-1 voor en Lierse was nog niet gevaarlijk geweest. Die ene keer dat ze dan wel kwamen, leverde meteen een strafschop op na hands van De Laet. "De penalty was terecht", geeft De Laet na de wedstrijd toe voor de Sporza-microfoon. "Maar de fase ervoor werd ik geblokt waardoor ik in discussie ging met de scheidsrechter."

Staat van het veld

En hoewel het langs de zijlijn geen al te moeilijke opdracht leek voor Antwerp, hebben de spelers op het veld het anders ervaren. "Zeker als je ziet naar de staat van het veld, wordt combinaties op de mat leggen lastig. Nog eens winnen doet wel deugd, dat hadden we misschien wel nodig om de drie belangrijke wedstrijden voor de break aan te gaan", klinkt het verder.

Volgende tegenstander

Donderdag vindt de loting plaats voor de volgende ronde in de beker. Vorig jaar trof Antwerp na een tweedeklasser Standard voor een topaffiche. Wil De Laet nu ook een topper in de volgende ronde? "Dat maakt me niet uit, het zou gewoon leuk zijn om thuis te spelen", is hij duidelijk.