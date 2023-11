Stijn Stijnen furieus op wedstrijdleiding: "We worden hier geflikt"

KAA Gent nam in het slotkwartier afstand van Patro Eisden Maasmechelen. Bij de thuisploeg waren ze achteraf allerminst tevreden over de gang van zaken. Stijn Stijnen was boos.

KAA Gent haalde het uiteindelijk met 1-3 bij Patro Eisden Maasmechelen. En dat was niet naar de zin van coach Stijn Stijnen van Patro Eisden. Die was furieus in zijn bewoordingen na het duel.

Beslissend moment

De coach kreeg nog een rode kaart en was zeker over de 1-2 zeer streng. "Dat was zuiver handspel. Tarik Tissoudali heeft het zelf toegegeven", klonk het na het duel. "We worden hier geflikt."

"Er was paniek bij Gent na de 1-1. De ref had niet de persoonlijkheid om rustig te blijven. 15 gele en 3 rode kaarten is gewoon niet ernstig. Je doet investeringen om mee te doen aan een bekertoernooi en dan is er geen VAR. Zo'n moment is beslissend."