Westerlo in zak en as na nieuw dieptepunt, speler bijt van zich af: "Dat is nu van levensbelang"

Het gaat van kwaad naar erger voor Westerlo. Hekkensluiter in de Jupiler Pro League en nu ook uitgeschakeld in de Beker van België. Het kwam hard aan bij de Kemphanen na de nederlaag in Beveren.

Met 7 op 36 staat Westerlo er in de competitie niet goed voor. De kloof met de veilige twaalfde plek is zes punten en dus is het dringend tijd dat de troepen van Jonas De Roeck punten gaan pakken in de Jupiler Pro League.

De bekerwedstrijd bij SK Beveren - dat het ook niet al te denderend doet in de Challenger Pro League - kwam op een ideaal moment om vertrouwen te tanken, maar dat zou allerminst gaan lukken. Integendeel: Westerlo ging pijnlijk met 3-1 onderuit.

© photonews

Lukas Van Eenoo zat dan ook in zak en as na de nederlaag op de Freethiel: "Ik kan er niet veel over zeggen. Het moet beter, dit typeert ons seizoen gewoon", was de middenvelder duidelijk tegenover Sporza na de nederlaag.

Geloven in een uitweg

"Het is frustrerend. Zo'n zaken spelen in het hoofd. Tijdens de opwarming knalde ik alles binnen, in de match lukte het niet. De supporters verdienen dit niet, wij zitten er ook echt mee in." En dus moeten de Kemphanen het snel proberen keren.

"De competitie is sowieso het belangrijkste in de situatie waarin we zitten. Op bezoek bij OH Leuven en thuis tegen STVV komen twee cruciale duels. Die zijn van levensbelang voor ons. Iedereen weet dat we in de shit zitten, we moeten blijven geloven in een uitweg."