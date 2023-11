Zelfs niet in de wedstrijdselectie tegen La Louvière: zomertransfer Anderlecht lijkt op weg naar vroege exit

Geen haan die er naar kraaide en da's misschien al veelzeggend: Justin Lonwijk zat niet eens in de ruime wedstrijdselectie van Anderlecht voor de bekerverplaatsing naar La Louvière. Een verhaal dat lijkt te eindigen voor het al goed en wel begonnen is.

In een match waarin Brian Riemer heel zijn bank op het veld zette en zelfs enkele jongelingen hun debuut liet maken, zat Justin Lonwijk zelfs niet in de selectie. Het is mogelijk dat de 23-jarige Nederlander zich blesseerde op training, maar het ziet er in ieder geval niet naar uit dat hij nog veel kansen zal krijgen.

Hij kwam bij Anderlecht aan met een fysieke achterstand en blesseerde zich later ook nog eens. De middenvelder geraakt maar niet op het niveau waar Riemer zijn kernspelers wil hebben en dus lijkt zelfs een vertrek in januari niet uitgesloten.

Met de moordende concurrentie op het middenveld zijn de speelkansen immers beperkt geworden. Delaney en Ashimeru zijn terug. Hij zou ook op de flank kunnen spelen, maar die zijn intussen ook goed bezet. Vraag het maar aan Alexis Flips.

Lonwijk wordt gehuurd van Dynamo Kiev en er is ook een aankoopoptie bedongen. Dat die gelicht wordt, is een utopie. En Jesper Fredberg wil overtollige spelers niet houden.