Hoefkens reageert na vertrek assistent - en heeft hij nu zelf de keuze?

Yaya Touré maakte misschien wel de meest opvallende keuze van afgelopen zomer door de nieuwe assistent bij Standard te gaan worden. Nu koos hij voor een avontuur in Saoedi-Arabië.

Yaya Touré verlaat zoals geweten Standard en koos voor een avontuur in Saoedi-Arabië, waar hij assistent wordt van bondscoach Roberto Mancini.

Carl Hoefkens kwam op de persconferentie in Luik voor de wedstrijd van dit weekend nog eens terug op de zaak. "Het was een aanbod dat hij niet naast zich kon neerleggen. Hij was een grote naam, het is mooi dat hij bij ons kwam werken."

Wie wordt de opvolger?

"We gaan als vrienden uit elkaar en hij is altijd welkom als hij wil terugkeren", aldus nog Hoefkens in duidelijke bewoordingen.

Rest de vraag: wie wordt de opvolger van Yaya Touré als T2? Hoefkens wil graag snel op zoek, maar Fergal Harkin wil eerst overleggen met de coach en met het bestuur.