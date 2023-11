Wie zet Mark Van Bommel in de spits tegen Genk? Coach komt met een speciaal antwoord

De topper van het weekend is er eentje tussen Antwerp en KRC Genk. Bij Royal Antwerp FC is het een interessante vraag wie er in de spits zal gaan plaatsnemen. Mark van Bommel heeft zich uitgelaten over de zaak.

De persconferentie van Royal Antwerp FC voor de wedstrijd tegen KRC Genk was er eentje met heel wat vragen. Ook onder meer over de spitspositie in het cruciale duel met oog op play-off 1. George Ilenikhena scoorde de afgelopen vier wedstrijden liefst drie doelpunten en lijkt daardoor klaar om de strijd aan te gaan met Vincent Janssen. Maar of hij ook effectief zal spelen tegen Genk in de basiself? Dat wilde van Bommel niet prijsgeven. Wie staat in de spits? "Het is goed dat George scoort. Een stimulans voor hem om door te gaan, en prettig voor ons. Het is belangrijk dat je meerdere spelers hebt die kunnen scoren, zeker omdat we wat op zoek zijn naar goals. Of hij start, dan wel Vincent Janssen? Dat zien jullie morgen wel", klonk het bij Het Laatste Nieuws. Het zal sowieso een spannend duel worden tussen beide ploegen. Genk heeft momenteel 21 punten, Antwerp volgt op vier eenheden en kan een zege zeker gebruiken.





