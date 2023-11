Een openhartige Faris Haroun: "De drive is helemaal weg"

Na het winnen van de dubbel zette Faris Haroun een punt achter zijn rijkgevulde carrière. Hij is momenteel trainer bij de U23 en dit had hij echt nodig.

Faris Haroun had een prachtige carrière en na 20 jaar zette hij er een punt achter. Hij is momenteel trainer van de de U23 van Antwerp. “Zelf had ik geen zin om nog bij de beloften te spelen, neen", vertelt Faris Haroun tegenover Het Nieuwsblad. "Helemaal niet. Mijn lichaam heeft de laatste jaren echt afgezien. Het was soms zeer moeilijk om fit te blijven en te kunnen trainen.

Haroun kon zijn carrière niet mooier afsluiten. "Na die apotheose (titel en beker) had ik nul komma nul zin om nog verder te doen. Een afscheidsmatch? Dat kan er nog van komen, maar ik heb zelfs geen voetbalschoenen meer aangehad, ik sta altijd met sportschoenen op het veld.”

Het was een lange carrière voor Haroun, maar hij is blij dat hij nog steeds het gras kan ruiken. “De drive is helemaal weg, maar da’s logisch, want ik ben twintig jaar prof geweest. En mensen zien meestal alleen het mooie, maar vergeten dat het mentaal zwaar kan zijn. Je bent altijd bezig met die wedstrijden, er is zelden tijd voor rust. Dus nee, ik mis het niet. Al was het wellicht anders geweest als ik volledig gestopt was met voetbal. Als ik nu thuis in m’n zetel had gezeten in plaats van bij Antwerp, had ik misschien heimwee naar het kleedkamergevoel gehad.”