KAA Gent komt met goed nieuws naar buiten over Paul Nardi

KAA Gent maakte bekend dat Paul Nardi opnieuw in de selectie en dit voor het duel tegen Sporting Charleroi. Beide clubs sluiten de 13de speeldag af in de Jupiler Pro League op zondagavond.

Nardi geraakte zwaar geblesseerd aan het hoofd in het duel met Kevin Denkey, aanvaller van Cercle Brugge. De doelman werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis op 22 oktober. Uiteindelijk was het verdict een zware hersenschudding.

De 29-jarige Franse doelman is uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij KAA Gent. Dit seizoen kwam hij elf keer in actie voor de Gentenaars waarin hij veertien doelpunten moest toelaten.

Welcome back in the squad, @PaulNardi 😊 #ChaGnt #JPL pic.twitter.com/TtSfTBWrsX