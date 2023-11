Analist ziet waar Club Brugge-coach Ronny Deila de fout ingaat: "Dat werkt niet goed"

Club Brugge kende niet zijn allerbeste seizoensstart. Toch kruipt blauw-zwart bij winst zondag in de top zes.

Analist Nordan Jbari weet in ieder geval waar Ronny Deila de fout ingaat. "Zij kenden tot nu toe wat problemen voorin én achterin, maar het is toch een hele sterke kern met ook een goeie coach. Ik had wel verwacht dat Deila sneller zijn ploeg zou vinden. Zo blijft hij maar proberen om met Zinckernagel vanaf de linkerkant te spelen. Ik vind dat dat niet goed werkt."

Jbari laat zich ook uit over de titelkansen van blauw-zwart, al blijft het natuurlijk erg vroeg op het seizoen. "Dus wordt Club Brugge kampioen? Hm, laat ons zeggen dat het interessant wordt om te kijken of Union dit keer onder de druk van de ontknoping wel tot op het einde rustig zal kunnen blijven."

Union SG gaf twee seizoenen na elkaar de titel uit handen. "Een topclub grijpt niet twee keer naast een titel zoals Union dat de voorbije twee seizoenen tegen Club Brugge deed. Tot nader order is het dan ook nog geen topclub."

Zondagavond reist Club af naar Union SG. Het zal de eerste keer zijn dat de ploegen elkaar in ogen kijken sinds dat Club Brugge een titelviering voorkwam in Brussel afgelopen seizoen.