Deila kritisch, maar ook... "We verdienden meer dan dat we kregen"

Ronny Deila lijkt nu echt wel in de problemen te zitten. Tegen Union kreeg Club Brugge geen poot aan de grond. Hoe hij dit gaat oplossen, is nog maar de vraag. Op zijn persconferentie achteraf zat er één vreemde uitspraak tussen: dat ze meer hadden verdiend.

Union was 70-75 minuten absoluut baas in de wedstrijd. "Ik ben heel ontgoocheld over de eerste helft. We speelden in hun kaarten. Wij speelden te traag en zij aasden op onze fouten om op de counter te spelen", aldus Deila. "Dit is een heel goed team ook, ze staan niet toevallig bovenaan."

Ook in de tweede helft was Union echter de (veel) betere ploeg. "We hadden grote problemen in het eerste kwartier van de tweede helft, maar dan hebben we aangepast. De 1-1 viel en dan krijgen we de 2-1 tegen. Ik denk wel dat we meer verdienden dan dat we kregen", verraste hij.

Tegen topteams op verplaatsing hebben we het moeilijk

Want wie de wedstrijd zag, zal niet snel zeggen dat blauw-zwart objectief gezien meer verdiende. "We kunnen wel beter dan wat we op de mat legden. Het is steeds hetzelfde probleem. Thuis verloren we nog niet, Europees doen we het goed, maar tegen topteams op verplaatsing hebben we het moeilijk. We moeten hieruit leren."

Voor het vertrouwen zal het alvast geen deugd doen. "Ja, en we hebben tien competitiematchen zonder clean sheet. Het is makkelijk om over te praten, maar veel moeilijker om er iets aan te doen. Ja, de kloof is nu al 12 punten. Dat ligt aan onszelf. We moeten beter presteren en nu zijn we verplicht van een reeks neer te zetten."