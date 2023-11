Iedereen valt in katzwijm voor speler Anderlecht: "Te goed voor de Jupiler Pro League"

Thorgan Hazard werd deze week nog een keertje door coach Brian Riemer op zijn verantwoordelijkheden gewezen. Tegen Cercle Brugge speelde hij alweer een geweldige eerste helft.

Thorgan Hazard is een van de mannen die de ploeg bij de hand moet kunnen nemen. Hij kan een bal bijhouden en is met al zijn ervaring een van de toppers bij RSC Anderlecht.

"Thorgan kan nog geen 90 minuten aan met de intensiteit die hij in de eerste helft bracht. Dat is ook logisch. En sowieso heb ik liever een Thorgan die 60-70 minuten voluit gaat dan een Thorgan die 90 minuten op 85 procent speelt", gaf Riemer daarover vorige week nog aan na het duel tegen OH Leuven.

Opnieuw indrukwekkend tegen Cercle

Tegen Cercle Brugge zagen we opnieuw een grandioze Thorgan Hazard. De gewezen Gouden Schoen van Zulte Waregem maakte dan ook heel veel indruk op de supporters. Die lieten zich via de sociale media dan ook gaan over de Rode Duivel.

Hazard werd bewierrookt als nooit tevoren. De Belg is steeds meer naar zijn beste vorm aan het toegroeien en dat is ook goed nieuws voor Domenico Tedesco.

Elke week blijkt thorgan hazard een beetje meer een transfer met titelambities te zijn #cerand — bart eeckhout (@barteeckhout) November 5, 2023

Thorgan hazard quel joueur πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ’œπŸ€πŸ’œπŸ€ pic.twitter.com/qGWNO7j0jd — πŸ‡§πŸ‡ͺ Yveliise πŸ‡§πŸ‡ͺ (@YveLiiseLP) November 5, 2023

Thorgan hazard keep cooking — Mika (@Mickssz) November 5, 2023

Idd, ben best onder de indruk. Thorgan Hazard op niveau is toch wel eng. — Matisse Schorpion (@MatisseSchorpi1) November 5, 2023

Thorgan Hazard met matchritme is nog steeds te goed voor onze Belgische competitie. Niveau nog klein beetje opkrikken en Rode Duivels wenken weer #cerand — Thomas (@VoetsThomas) November 5, 2023