Niets minder dan een fenomeen! Amoura reageert na weeral twee goals en topprestatie: "Dit is makkelijk voor mij"

Mohamed Amoura is de Jupiler Pro League belachelijk aan het maken. Tegen Club Brugge was de Algerijnse spits gewoon onhoudbaar. Brandon Mechele gaat er nachtmerries aan overhouden. Nog opmerkelijker is het als je zijn statistieken nauwer onder de loep neemt.

Amoura heeft acht keer gescoord in negen competitiematchen. Daarvan is hij er... drie in de basis begonnen. De rest zijn allemaal invalbeurten tussen de 20 en 30 minuten. In totaal speelde hij nog maar 397 minuten. Da's een goal om de 47 minuten. Gekkenwerk!

En hoe dan nog. De eerste tegen Club kwam er na een spectaculaire omhaal. Mignolet stond aan de grond genageld. Amoura zelf was heel wat minder verbaasd. "Ik doe dat constant op training hoor", aldus de 23-jarige. "Voor mij is het makkelijk om zo te scoren." We weten niet of hij nu grapte of serieus was, maar zijn gezicht neigde naar het tweede.

Op training doet hij ook van die dingen

Zijn ploegmaats kijken nog elke week hun ogen uit. "Kijk, we wisten vanop training dat hij rap is, maar dat hij een verdediger zo voorbij kon lopen... Dat was wel straf", zei Cameron Puertas. "Als je hem lanceert, zie je hem niet meer terug. Op training doet hij ook zo van die dingen waarvan je denkt: pffffieeeuww."

Zijn schouderblessure leek alvast mee te vallen. Klaar om midweeks te vlammen tegen LASK. Een tip voor de coach van de Oostenrijkers: laat je verdedigers die beelden van zondag niet zien of ze gaan niet goed slapen deze week.