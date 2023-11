Steven Defour sneller dan verwacht terug bij KV Mechelen?

Steven Defour is sinds drie dagen niet langer trainer van KV Mechelen. De bekernederlaag was de druppel die de emmer deed overlopen. Maar zijn verhaal bij Malinwa is misschien nog verre van geschreven.

KV Mechelen en Steven Defour gingen na de bekerexit onderling uit elkaar. Fred Vanderbiest nam voorlopig de honneurs waar. En dat leverde meteen een puntje op tegen Standard, een bemoedigende en hoopvolle start. Malinwa gaat nog steeds op zoek naar een nieuwe oefenmeester voor de A-ploeg en heeft tot op heden nog geen beslissing genomen over wie dat moet gaan worden. Met Hollerbach, Leko en Brys vielen er heel wat bekende namen met een verleden in de Jupiler Pro League. Opnieuw aan boord in andere rol? "Trainer en club beslisten samen dat het beter is om uit elkaar te gaan. We danken Steven voor zijn toewijding en professionalisme als T1 bij Malinwa. Zijn houding getuigt van veel respect voor de club", gaf Malinwa aan in het clubstatement bij het einde van de samenwerking. En net daarin schuilt volgens Gazet van Antwerpen de kiem van mogelijk toch nog een mooie toekomst. Defour heeft aangegeven even afstand te willen van het voetbal, maar binnen Mechelen staat de deur voor hem open om hem in een andere rol opnieuw aan boord te halen.