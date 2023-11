Wouter Vrancken laat zich uit over discutabele beslissing van ref tijdens topper tussen KRC Genk en Antwerp

KRC Genk verloor zaterdagavond met 3-2 op het veld van Antwerp. Een zure nederlaag voor de Limburgers. Ook opnieuw geen wedstrijd zonder discutabele beslissingen van de scheidsrechter in het nadeel van Genk.

Wouter Vrancken wou niet te veel kwijt over de wedstrijdleiding. Al had hij wel een zeer duidelijke mening over de fout die gemaakt werd door Vincent Janssen op Joseph Paintsil. De flankaanvaller van Genk was in een veelbelovende aanval de flank af aan het sprinten maar werd langs achter wild onderuit gehaald door de Antwerp-spits.

"Als ik zie dat 'Joske' (Paintsil n.v.d.r.) de bal al gespeeld heeft, en dan pas getackeld wordt. Met volle voet vooruit. Goed, als het boven de enkel is dan is het rood. Onder de enkel is het geel. Maar de intensiteit waar ook zovaak over verteld wordt... Als je bewust iemand met de voet vooruit aantrapt, nadat de bal gespeeld is, dan vind ik dat rood", vertelde Vrancken na de wedstrijd.

KRC Genk speelde ook gewoon niet zijn beste wedstrijd, dat beseft de coach ook. "Maar om duidelijk te zijn, daardoor hebben we de wedstrijd niet verloren. Het zijn de eerste tien minuten die ons de wedstrijd gekost hebben."

In de eerste helft werd er een fout gemaakt op Bryan Heynen in de zestien van Antwerp. Scheidsrechter Lothar D'Hondt werd door de VAR naar het scherm geroepen omdat zij een fout zagen. De ref bleef echter bij zijn keuze en besloot om geen penalty te geven.