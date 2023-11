Kasper Dolberg is een andere speler/man geworden bij Anderlecht: waarom zijn toekomst in Brussel kan liggen

Anderlecht heeft eindelijk een spits die de aanval kan dragen. Met alle respect voor Joshua Zirkzee, Lukas Nmecha en Kemar Roofe, maar Kasper Dolberg is toch van een ander kaliber. De Deense aanvaller is een afgewerkt product dat zowat alles kan in de box en er buiten.

Wat we net oplijstten zijn de spitsen van de voorbije drie jaar van Anderlecht. Goeie spelers, maar er waren telkens wel wat problemen mee. Roofe was te klein en moest het vooral hebben van zijn loopacties, Nmecha was goed, maar te weinig aanwezig in de box en Zirkzee was technisch ongelooflijk, maar te weinig man om mee naar de oorlog te gaan.

Dolberg laat het hele gamma zien

Dolberg heeft moeilijke jaren gehad, maar niemand twijfelde eraan dat hij alle kwaliteiten had om een topspits te zijn. "Kasper is te goed om in België te spelen", zei Jesper Fredberg toen ze hem binnenhaalden. "Als hij zijn kwaliteiten toont, blijft hij hier maar een jaar."

Dolberg herleeft bij Anderlecht. Hij heeft de reputatie van een heel coole, teruggetrokken man te zijn. Maar in de kleedkamer van Anderlecht heeft hij vrienden gemaakt. Hij amuseert zich, lacht en dolt zelfs. Hij is nu het type spits dat de jongens rond zich beter maakt.

Hij houdt verdedigers af in en uit de zestien, kaatst geweldig, is niet egoïstisch en werkt de kansen die hij krijgt aan een hoog percentage af. Zes matchen op rij nu al. Met 8 goals in 12 matchen liet hij al het hele gamma zien: koppen, afhaken en afwerken, links en rechts.

Prioriteiten liggen anders: transfer staat zeker niet bovenaan

Hij is dus op zijn top en volgens de woorden van Fredberg zou hij dan maar een jaar blijven. Echter... Dolberg heeft geleerd uit zijn ervaringen uit het verleden. Voetbalplezier en spelen staat bovenaan zijn lijstje met prioriteiten momenteel. In zijn entourage klinkt het dan ook dat het absoluut niet zeker is dat hij Anderlecht na één seizoen zal verlaten.

Bij Anderlecht is hij opnieuw Deens international geworden, wat heel belangrijk voor hem is. Bij paars-wit is hij belangrijk en helpt hij aan een project waar hij in gelooft. Met Europees voetbal mogelijk volgend seizoen kan hij zich nog meer in de kijker voetballen.

Er lopen ook heel wat landgenoten van hem rond, wat de omgeving aangenaam voor hem maakt. Dolberg heeft al aangegeven dat hij zich niet hals over kop in een nieuw avontuur zal smijten. Met een jaarloon van om en bij de 2 miljoen euro betaalt Anderlecht zich ook niet blauw. Met een contract tot 2027 is hij ook veilig.

Zijn verblijf zou dus wel eens langer kunnen duren dan eerst gedacht...