Baro wil ingrijpen na zwaar financieel verlies bij KAA Gent en sluit ook dit niet uit

KAA Gent boekte afgelopen seizoen 19,2 miljoen euro verlies. Een situatie die de club niet zomaar kan laten bestaan.

Afgelopen zomer koos KAA Gent in samenspraak met de nieuwe eigenaar Sam Baro ervoor om sterkhouders als Gift Orban en Hugo Cuypers niet van de hand te doen.

De sportieve resultaten zijn heel goed, met de derde plek in de Jupiler Pro League, de achtste finale in de Croky Cup en de leidersplaats in de poulefase van de Conference League. De boekhoudkundige cijfers kleuren echter zeer erg rood en dat zou wel eens zijn gevolgen kunnen hebben op korte termijn.

Spelers als Hong, Orban, Cuypers, Brown en Fofana zijn namen die al eerder gelinkt werden aan een vertrek en zeker nu het goed loopt bij de Buffalo’s ook de nodige winst kunnen opleveren. Centen die de bestaande putten moeten vullen.

En dat weet Baro ook al. Voor 30 juni moeten er spelers verkocht worden, mogelijk zelfs al in januari tijdens de wintermercato.

“Ja, als die opportuniteit er is. Maar alleen als we een verkoop juist ingevuld krijgen, zonder dat het sportieve eronder lijdt. Anders doen we dat niet”, probeert Baro de fans gerust te stellen in Het Nieuwsblad.