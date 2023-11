Eupen-coach Florian Kohfeldt: "Hier kan een coach niet tevreden mee zijn"

KAS Eupen speelde vrijdagavond gelijk op het veld van STVV. Een teleurstellende wedstrijd was het van beide ploegen.

Eupen scoorde de gelijkmaker in het absolute slot van de wedstrijd. Pantovic nam een vrije trap die onverwachts door alles en iedereen heen ging en vervolgens in doel belandde.

"Geen match waar een coach tevreden mee kan zijn, begon Florian Kohfeldt bij Sporza. "De eerste helft waren we te passief, al kreeg STVV ook geen karrenvracht aan kansen. Over de tactiek ben ik dus ontevreden."

Maar niet enkel de tactiek was een hekelpunt bij Eupen. "Over de mentaliteit ook, tot de tweede helft. We zijn erin blijven geloven, tot het einde. Dit punt is goed voor ons, maar nu moet ons voetbal beter. Dat is een moeilijke zin voor een coach, we willen onze prestaties beter maken, maar vandaag draaide het allemaal om de punten."