Lardot fluit topper tussen Antwerp en Standard en dit zijn de refs voor Club-Cercle en Gent-Anderlecht

We kunnen nu al voorspellen dat er veel te doen zal zijn over de aanstelling van Jonathan Lardot - geboren Luikenaar - voor de topper tussen Antwerp en Standard. Erik Lambrechts moet dan weer de Brugse derby in goede banen leiden. En Jasper Vergoote de kraker tussen Gent en Anderlecht.

10/11/23 - 20:45 | K.V.C. WESTERLO - K. ST.-TRUIDENSE V.V. REF - NICOLAS LAFORGE

- NICOLAS LAFORGE AR1 - LAURENT CONOTTE

- LAURENT CONOTTE AR2 - CHRISTOPHE BATTISTON

- CHRISTOPHE BATTISTON 4th OFF - THEOPHILE DISKEUVE

- THEOPHILE DISKEUVE VAR - ARTHUR DENIL

- ARTHUR DENIL AVAR - QUENTIN LESCEUX

- QUENTIN LESCEUX RO - CARLOS-MANUEL SERRA GUERREIRO ALHO 11/11/23 - 16:00 | R. ANTWERP F.C. - R. STANDARD DE LIEGE REF - JONATHAN LARDOT

- JONATHAN LARDOT AR1 - QUENTIN BLAISE

- QUENTIN BLAISE AR2 - FLORIAN LEMAIRE

- FLORIAN LEMAIRE 4th OFF - KEN VERMEIREN

- KEN VERMEIREN VAR - JAN BOTERBERG

- JAN BOTERBERG AVAR - MATHIAS HILLAERT

- MATHIAS HILLAERT RO - JONAS TIMMERMANS 11/11/23 - 18:15 | K.A.S. EUPEN - RACING WHITE DARING MOLENBEEK REF - BERT PUT

- BERT PUT AR1 - RIEN VANYZERE

- RIEN VANYZERE AR2 - ROMAIN DEVILLERS

- ROMAIN DEVILLERS 4th OFF - HANNES DE COUVREUR

- HANNES DE COUVREUR VAR - KEVIN VAN DAMME

- KEVIN VAN DAMME AVAR - THIBAUD NIJSSEN

- THIBAUD NIJSSEN RO - DIETER VAN ESCH 11/11/23 - 20:45 | YELLOW RED K.V. MECHELEN - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI REF - WESLI DE CREMER

- WESLI DE CREMER AR1 - MICHELE SEELDRAEYERS

- MICHELE SEELDRAEYERS AR2 - TOM VANPOUCKE

- TOM VANPOUCKE 4th OFF - TIM DE KEYZER

- TIM DE KEYZER VAR - SIMON BOURDEAUD'HUI

- SIMON BOURDEAUD'HUI AVAR - ELLA DE VRIES

- ELLA DE VRIES RO - BERT VERBEKE 12/11/23 - 13:30 | CLUB BRUGGE K.V. - CERCLE BRUGGE K.S.V. REF - ERIK LAMBRECHTS

- ERIK LAMBRECHTS AR1 - JO DE WEIRDT

- JO DE WEIRDT AR2 - KEVIN MONTENY

- KEVIN MONTENY 4th OFF - MICHIEL ALLAERTS

- MICHIEL ALLAERTS VAR - LAWRENCE VISSER

- LAWRENCE VISSER AVAR - RIEN VANYZERE

- RIEN VANYZERE RO - MARIO VANLOMMEL 12/11/23 - 16:00 | K.R.C. GENK - OUD-HEVERLEE LEUVEN REF - WIM SMET

- WIM SMET AR1 - DIRK GILON

- DIRK GILON AR2 - GIANNI SEELDRAEYERS

- GIANNI SEELDRAEYERS 4th OFF - ARNE DE BEUCKELAER

- ARNE DE BEUCKELAER VAR - BRAM VAN DRIESSCHE

- BRAM VAN DRIESSCHE AVAR - KEN VERMEIREN

- KEN VERMEIREN RO - ISTVAN LAGAERT 12/11/23 - 18:30 | K.A.A. GENT - R.S.C. ANDERLECHT REF - JASPER VERGOOTE

- JASPER VERGOOTE AR1 - MICHAEL GEEROLF

- MICHAEL GEEROLF AR2 - MARTIJN TIESTERS

- MARTIJN TIESTERS 4th OFF - BERT PUT

- BERT PUT VAR - LOTHAR D'HONDT

- LOTHAR D'HONDT AVAR - NICO CLAES

- NICO CLAES RO - ROEL BENSCH 12/11/23 - 19:15 | R. UNION ST-GILLOISE - K.V. KORTRIJK REF - BRENT STAESSENS

- BRENT STAESSENS AR1 - RUBEN WYNS

- RUBEN WYNS AR2 - KEVIN DHONDT

- KEVIN DHONDT 4th OFF - JORDY VERMEIRE

- JORDY VERMEIRE VAR - NATHAN VERBOOMEN

- NATHAN VERBOOMEN AVAR - LENNERT BECQUET

- LENNERT BECQUET RO - GLENN CLAES