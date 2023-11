Opvallende nieuwe naam in de running om Defour op te volgen bij KV Mechelen

Steven Defour is geen trainer meer van KV Mechelen. Het is uitkijken wie zijn opvolger worden zal Achter de Kazerne.

Steven Defour besliste in onderling overleg met KV Mechelen om een stap opzij te zetten na de moeilijke competitiestart van de ploeg. Hij was net een jaar trainer geweest Achter de Kazerne.

De club is volop bezig met de zoektocht naar een opvolger. Eerder vielen al de namen van Marc Brys, Bernd Hollerbach en Ivan Leko als mogelijke opvolgers van Steven Defour.

Aan dat lijstje mag je volgens de voetbalpodcast Barotelli met Timmy Simons een opvallende naam toevoegen. Het probleem is echter dat hij nog tot 2025 onder contract ligt bij Dender in de Challenger Pro League.

Een element dat wel eens zou kunnen wijzen in de richting van een vertrek van Simons bij Dender is dat videoanalist Pieter De Bot plots na vijf jaar vertrekt bij de club. Is dat de voorbode van ook een move van Simons richting KV Mechelen?

Simons past in ieder geval binnen het profiel dat KV Mechelen vooropstelt als trainer van de club. Kijken of er een overeenkomst gevonden wordt met Dender over een vervroegd vertrek.