Vital Borkelmans snapt het niet rond Antonio Nusa: "Zever!"

Bij Club Brugge loopt er de laatste tijd bijzonder veel mis. Er wordt ook gekeken naar de gerealiseerde transfers van deze zomer.

Zinckernagel was op Union ondermaats. Skoras, Thiago, Vetlesen zijn duidelijk niet geworden wat men er in de bestuurskamers op Jan Breydel van verwacht had.

Met alle gevolgen van dien. Ook Vital Borkelmans kan niet leven met wat er allemaal gebeurt bij blauwzwart. Hij vindt dan ook dat er moet ingegrepen worden.

Niet dat de trainer ter discussie staat, maar wel de spelers die hij op dit moment opstelt. “Voor die Pool (Skoras, red.) hebben ze zes miljoen betaald. Zes! Geef hem dan tenminste een kans in de plaats van Zinckernagel”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al moet daar eigenlijk niet over gesproken worden. “Maar eigenlijk is dat een non-discussie. Nusa moet áltijd spelen. Hij is jong, ze willen hem beschermen, lees ik dan. Zever!”, roept Borkelmans nog. “Hij is de beste. Nusa moet spelen.”

Het is uitkijken of Deila in de Conference League zal roteren. Misschien komen zo vanzelf de opties naar voren die wel goed werken.