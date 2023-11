Fellaini laat zich uit over de huidige generatie Rode Duivels en de zaak Courtois

Marouane Fellaini nam afscheid voor Euro 2020. Hij speelde in totaal 87 keer voor de Rode Duivels.

Fellaini heeft nog altijd geen spijt gehad van zijn beslissing om te stoppen bij de Rode Duivels, zo vertelt hij bij La Dernière Heure.

“Het werd tijd dat ik stopte”, klinkt het. “Vanaf het moment dat ik naar China vertrok, was het voor mij voorbij. Ze begrepen en respecteerden mijn keuze”, voegt Fellaini er nog aan toe.

Fellaini ziet dat de huidige nationale nog altijd een hoog niveau haalt. “En talent zal er altijd zijn in België”, gaat hij verder. “Wat deze generatie vooral nodig heeft is om samen te groeien in grote toernooien, zoals wij toen ook deden.”

Iets wat Fellaini ook enorm beroert is de zaak van Thibaut Courtois. De doelman kwam in conflict met bondscoach Domenico Tedesco over de aanvoerdersband en trok zich terug voor de EK-kwalificatiematch tegen Estland.

“Dat is jammer. Ik ken niet alle details, maar het is duidelijk dat het voor het land beter zou zijn als de zaak met Thibaut opgelost zou raken. Ik hoop dat het lukt”, besluit Fellaini.