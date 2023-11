Is de paars-witte doelmannensoap nog niet voorbij? 'Anderlecht bereidt bod voor en wil de komende jaren verder met dit sluitstuk'

RSC Anderlecht wil in januari een nieuwe doelman naar Brussel halen. De Belgische recordkampioen bereidt momenteel een openingsbod voor om Hakon Valdimarsson te strikken.

Hakon Valdimarsson keept zich momenteel in de kijker bij IF Elfsborg. De 22-jarige doelman heeft er nog een contract tot medio 2027. Met een marktwaarde van ruim één miljoen euro is Valdimarsson echter wél haalbaar voor Anderlecht.

Al is er volgens de Zweedse media concurrentie. Enkele clubs uit de grote competities hebben de viervoudig IJslands international op de radar staan. Jesper Fredberg is er echter van overtuigd dat Anderlecht de troefkaarten in huis heeft om Valdimarsson te overtuigen.

© photonews

Valdimarsson zou in januari Maxime Dupé moeten vervangen. De Franse doelman verhuisde in het tussenseizoen naar Brussel – naar verluidt kreeg hij de belofte om nummer één te worden – maar de komst van Kasper Schmeichel zorgde voor een nieuwe hierarche onder de paars-witte doelmannen.

Nieuwe nummer één?

Met andere woorden: Valdimarsson kan in januari de overstap naar het Lotto Park maken. Op die manier kan de 22-jarige goalie zich aanpassen én leren van Schmeichel. De kans is immers niet onbestaande dat de 37-jarige Deen na het EK van komende zomer de (hand)schoenen aan de haak zal hangen.