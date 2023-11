🎥 Vincent Kompany spreekt klare taal over groter wordende druk: "Meestal dezelfde die wint en hij is kaal, net als ik"

De Burnley-manager verliest er zijn humor niet bij. "Ik ben niet naar Burnley gekomen om de competitie met 101 punten te winnen. In mijn allereerste interview heb ik gezegd dat er maar weinig managers winnen. Meestal is het dezelfde die wint en hij is kaal, net als ik."

Kompany krijgt er de lachers mee op zijn hand. "Je moet de dingen in zijn perspectief plaatsen. Er zijn weinig managers die trofeeën winnen. Je moet het doen omdat je van de job houdt. Een deel hiervan is je ploeg beter maken en resultaten halen, maar het werk in aanloop naar die resultaten heeft ook iets."

"There's only very few people that win, it's usually the same guy and he's bald like me" 😄



Vincent Kompany says he didn't sign up for the Burnley job to 'win the league with 101 points' and that he has to put things into perspective 👇 pic.twitter.com/3Tzs7cA3uM