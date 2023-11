Arthur Theate heeft zich helemaal teruggeknokt bij Stade Rennais

Van sterkhouder bij de Franse club verdween hij even van het beeld. Nu is hij weer helemaal terug.

Arthur Theate is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Rode Duivels. Dit dankzij zijn goede prestaties bij Stade Rennais. Daar verdween hij ineens echter naar de achtergrond.

Theate stond een aantal weken aan de kant bij Stade Rennais, maar is nu helemaal terug. Na de nederlaag (3-1) tegen PSG was er van Theate de volgende speeldag geen spoor meer te bespeuren. Tegen Lorient verdween hij uit de kern.

Tegen Strasbourg en Nice kon hij zich terug tot in de selectie knokken, maar hij moest het doen met tweemaal 90 minuten op de bank. Nu is hij weer helemaal terug. In de Europa League wedstrijd tegen het Griekse Panathinaikos mag hij terug starten. Dit tot groot jolijt bij de supporters van Stade Rennais die hem zien als één van de defensieve pijlers bij hun club.