Cercle Brugge-trainer Muslic heeft uitdagende boodschap voor Club-fans

Cercle Brugge gaat zondag op bezoek bij stadsgenoot Club Brugge voor de derby. Coach Miron Muslic kijkt er alvast naar uit.

Cercle Brugge verloor vorige zondag met 0-3 thuis tegen Anderlecht en moet zich dan ook herpakken. Met de Brugse derby op het programma opnieuw een lastige wedstrijd voor de Vereniging. Maar Miron Muslic kijkt ernaar uit.

"Het gaat om de prestatie, het trots zijn op het dragen van het Cercle Brugge-tenue. En dat we dan uit mogen spelend tegen Club Brugge. Een match waarin het hele stadion tegen ons is", daagt Muslic uit. "Het is een privilege om het truitje van Cercle Brugge te mogen dragen, daar moeten we ons ieder moment van bewust zijn."

Cercle kan alvast rekenen op de steun van het publiek, het uitvak is helemaal uitverkocht. Zo'n 1.500 fans zullen aanwezig zijn en het opnemen tegen het vele publiek van Club Brugge.

Of Muslic zondag weer op zijn kapitein Thibo Somers zal kunnen rekenen, is nog niet zeker. "Zelfs al is er maar één procent zekerheid dat hij aan de aftrap komt, dan zal niemand hem kunnen tegenhouden. Thibo is Cercle. Hij leeft voor dit soort wedstrijden. Hij is onze aanvoerder. Hij is Mister Cercle. We kunnen altijd voor de volle honderd procent op hem rekenen."