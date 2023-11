De spanning stijgt: Hans Vanaken deelt enkele prikjes uit richting Cercle Brugge voor Brugse derby

Club Brugge kon donderdag tegen Lugano opnieuw ademhalen. Het stelde de Europese overwintering veilig, maar overtuigde niet. Het wordt tegen Cercle Brugge opnieuw bevestigen.

Club Brugge speelde tegen Union "shit" zoals Ronny Deila het zelf noemde. Donderdag tegen Lugano was het opnieuw niet vloeiend, maar Club won wel met 2-0. Zondag staat er met de Brugse derby tegen Cercle opnieuw een zware opdracht te wachten.

Bij winst kan Club Brugge opnieuw over de stadsgenoten springen in de stand, want Cercle telt nu twee punten meer. Al kreeg de Vereniging vorige zondag toch ook een stevige tik met een 0-3 nederlaag tegen Anderlecht.

Club Brugge favoriet

Kapitein Hans Vanaken weet alvast wat hij mag verwachten en deelt alvast een prikje uit. "Het is lastig om tegen zo’n ploegen te spelen omdat het voetbal niet geweldig zal zijn. Er zullen veel duels zijn en het zal op vechtlust aankomen."

"Het is aan ons om daar meer tegenover te zetten. Als je dat doet, komt de kwaliteit naar boven", stelde de Vanaken. "We zijn altijd de favoriet. Ja, ze staan boven ons. Maar als we winnen, springen we terug over hen. Dat is het enige doel."