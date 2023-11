Johan Boskamp hard voor Ronny Deila en wijst speler met de vinger aan: "Staat al weken als een patatje te voetballen"

Club Brugge presteer dit seizoen niet naar de verwachtingen. Coach Ronny Deila wordt dan ook meer en meer in vraag gesteld.

Ook Johan Boskamp weet dat het niet op rolletjes loopt bij blauw-zwart. "Iedereen had dit seizoen toch veel meer verwacht van Club", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Hij ziet ook dat de verdediging vaker dan nodig steken laat vallen. "Dat krijg je als er drie of vier jongens hun defensieve werk niet opknappen. Dan moet een coach ingrijpen."

Voor de Nederlander is het ook duidelijk wie de favorieten van Deila zijn. Die houdt hij dan ook in zijn basiself, al presteren ze ondermaats. "Zinckernagel bijvoorbeeld. Terwijl die toch al weken als een patatje staat te voetballen."

Het nieuws kwam ook naar buiten dat Deila verkoos om Zinckernagel naar Brugge te halen, in plaats van een centrale verdediger, iets waar de Club-fans niet zo opgezet mee zijn.

"De druk bij Club Brugge is ook veel groter dan bij andere clubs hé. Heel het land kijkt mee. In de competitie staan ze nu al twaalf punten achter Union. Dan is het normaal dat iedereen begint te zeiken", besluit Boskamp.