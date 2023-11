Verrassende naam in Genkse wedstrijdselectie

KRC Genk zal het zondagnamiddag opnemen tegen OH Leuven. Toen de wedstrijdselectie werd bekendgemaakt viel er al meteen iets op.

Zo zit kapitein Bryan Heynen gewoon bij de wedstrijdselectie. Toch wel een verrassing, gezien hoe zijn oog eruit zag na de wedstrijd tegen Ferencváros.

Donderdagavond botste Heynen stevig met een Ferencváros-speler. Zo moest de Genkse kapitein na een halfuur spelen het veld verlaten.

Daags nadien werd het goede nieuws meegedeeld dat Heynen geen hersenschudding of een andere zware blessure opliep. Het bleef echter bij een heel dik en blauw oog. Hij zit in de selectie, maar zal hij met zijn halfopen oog ook kunnen spelen tegen OH Leuven?