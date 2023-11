Westerlo-coach Jonas De Roeck haalt uit naar arbitrage: "Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen"

KVC Westerlo speelde vrijdagavond 3-3 gelijk tegen STVV. Een wedstrijd met veel gezichten en geen winnaar.

Westerlo-coach Jonas De Roeck had het na de wedstrijd vooral over de scheidsrechter. In de 75e minuut kreeg STVV een discutabele strafschop toen Bayram de bal op zijn arm kreeg. Abou Koita twijfelde niet en zette de penalty feilloos om.

"Op zo'n manier een penalty tegen krijgen is gewoon heel frustrerend. Ik begrijp de redenering van de scheids gewoon niet", reageerde De Roeck bij Sporza.

De scheidsrechter was volgens De Roeck niet consequent genoeg. "Het is voor mij ook belangrijk dat de scheids een lijn trekt in een partij. En vandaag was die lijn veel te afwisselend."

"Als hij aan de ene kant een penalty fluit voor wat zogezegd een clear error is, moet hij aan de overkant ook verantwoordelijkheid nemen en zijn lijn doortrekken. Maar de lijn wordt niet doorgetrokken aan beide kanten", besluit de oefenmeester van KVC Westerlo.