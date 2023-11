Eerste overwinning in zeven wedstrijden, maar ex-Anderlecht-speler pakt toch uit met grootspraak

RWDM heeft een einde gemaakt aan een reeks van zeven wedstrijden zonder zege. En dat doet stevig dromen.

RWDM had al van half september niet meer gewonnen in de Jupiler Pro League en dus deed de zege op het veld van Eupen duidelijk deugd. De Brusselaars schuiven zo op naar een tiende plaats in het klassement.

"We rekenen niet op de play-downs", zei de Belgische flankspeler Ilay Camara (20) bij Sporza. "We kijken alleen maar naar boven, niet meer naar onder", stelde de voormalige jeugdspeler van Anderlecht nog.

Alles dicht bij elkaar

Grootspraak na zeven wedstrijden zonder zege zou je toch denken. "We voelen niet veel druk, we kennen onze kwaliteiten en hebben een goede groep. We blijven ervoor gaan en weten dat het goed komt."

Het feit is wel dat RWDM op dit moment op vijf punten meer heeft dan de vierde laatste in het klassement, terwijl de kloof met de nummer zes op dit moment maar vier punten is. Het geeft aan hoe dicht alles bij elkaar staat.