Reactie KV Mechelen-supporters laten merken wat ze denken van Fred Vanderbiest en die reageert op eigen gekende wijze

De supporters van KV Mechelen zagen hun ploeg door Fred Vanderbiest geleid worden de voorbije twee matchen en dat heeft geresulteerd in een 4 op 6. Geen wonder dat de Malinwa-fans hem in de harten sluiten.

Vanderbiest geeft de fakkel door aan Hasi met een overwinning, nadat Charleroi Achter de Kazerne over de knie werd gelegd. De aanhang was de interim-coach alvast enorm dankbaar. 'Fredje Vanderbiest, Vanderbiest, Fredje Vanderbiest, sjalalala', galmde na het laatste fluitsignaal door het stadion. Zo ging het maar door. Die appreciatie heeft ook niet enkel met zijn interim-opdracht te maken, maar ook met het werk dat hij voor KVM al sinds 2018 in de schaduw van anderen - een intermezzo van een half jaartje bij RWDM uitgezonderd - verricht. "Zo'n gezangen, dat doet altijd iets met u", reageert Vanderbiest. Mijn persoon is niet zo belangrijk Het vervolg van zijn antwoord is een typische no-nonsense reactie zoals we dat van hem gewoon zijn, zichzelf niet op de eerste plaats zettend. "Mijn persoon is niet belangrijk. Het belangrijkste is de club. Net als de spelers ben ik werknemer van Mechelen en moet ik doen wat ze van mij vragen in bepaalde situaties." "De laatste twee weken zijn de spelers opgestaan, dat telt. Mijn persoon is niet zo belangrijk", herhaalt Vanderbiest nogmaals.