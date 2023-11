Reden uitgelicht waarom Hans Vanaken niet goed voor de dag komt onder Ronny Deila

Hans Vanaken heeft de meubelen van Club Brugge dit seizoen al enkele keren gered. Toch komt hij nog altijd veel te weinig in beeld, zo oordeelt Johan Boskamp.

Club Brugge is als eerste Belgische club zeker van Europees overwinteren, maar in de Jupiler Pro League laat de ploeg van Ronny Deila meer dan eens een steek vallen, met een fikse achterstand op leider Union SG tot gevolg.

“Zijn stoeltje is toch wat aan het wankelen, hé”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Europees zijn de resultaten goed, maar iedereen had dit seizoen toch veel meer verwacht van Club. Het is een beetje zoals hij vorig jaar presteerde bij Standard. Met pieken en dalen. Bij Standard werd dat geaccepteerd, maar bij Club moet je gewoon een constant hoog niveau halen.”

En daar slaagt hij voorlopig niet in. Vooral zonder bal is blauwzwart volgens de Nederlander heel erg matig bezig. “Na de nederlaag op Union zei Mignolet dat ze zich lieten afslachten als kleine kinderen. Nou, dat krijg je als er drie of vier jongens hun defensieve werk niet opknappen. Dan moet een coach ingrijpen.”

Zinckernagel is een probleem, zeker ook omdat hij andere spelers niet tot hun recht laat komen. “Hij loopt ook constant in de zone van Vanaken, waardoor Hans minder ruimte krijgt om in te voetballen. Nee, lekker loopt het daar niet onder Deila.”