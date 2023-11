Voormalige smaakmaker van Club Brugge vliegt achter de tralies

Niet elke voormalige voetballer leidt een leven zonder zorgen na zijn actieve carrière. Dit weet deze voormalige ster van Club Brugge.

Smaakmaker bij Club Brugge

Bosko Balaban was één van de grote smaakmakers tussen 2004 en 2007 bij Club Brugge. De Kroatische aanvaller kwam in die periode tot 118 wedstrijden waarin hij 58 keer de netten vond. Hij werd in die periode ook kampioen, won de Belgische beker en de Supercup met de Bruggelingen.

Eerste veroordeling

Ondertussen heeft de 45-jarige Kroaat al even zijn schoenen aan de haak gehangen. Er is al een tijdje een rechtszaak hangende tussen hem en zijn ex-vrouw omwille van het niet betalen van onderhoudsgeld. Hij werd hiervoor al de eerste maal veroordeeld in 2021.

Gevangenis wacht

Hij kreeg toen één jaar cel met uitstel indien hij de achterstallige €40.000 betaalde. Dit deed de Kroaat echter niet. Hierdoor weet het Kroatische Nogomania dat Balaban nu één jaar effectief achter de tralies moet.