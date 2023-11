Bij Gent zagen ze een wel heel overdreven statistiek: "Dat verwacht je van ploegen uit de rechterkolom"

Tussen KAA Gent en Anderlecht is blijkbaar een rivaliteit ontstaan die er vroeger niet was. De uitspraken achteraf waren ook niet diplomatisch te noemen, vooral van Gentse kant. Al hadden ze natuurlijk ook - deels - gelijk.

Julien De Sart domineerde samen met Sven Kums het middenveld van Anderlecht. De Brusselaars geraakten nooit in hun opbouwfase door die twee. “We waren 97% van de match gewoon baas. Fysisch, technisch, tactisch: alles was op punt”, aldus de middenvelder.

Anderlecht kroop in een laag blok en daar legden ze de focus op bij Gent. "We verwachten dat tegen ploegen van de tweede kolom, niet van Anderlecht”, zei Hein Vanhaezebrouck daar al over. "Alles was goed tot aan die penalty die ze kregen – quasi hun enige offensieve actie vandaag. Onze dominantie hebben we echter niet vaak kunnen overzetten in veel kansen. De laatste pass ontbrak vaak."

Ook Archie Brown was ontgoocheld. "Zoveel kansen dat we creëerden, terwijl zij amper kansen bijeen voetbalden. De volledige controle hebben en toch de punten delen – het was vandaag een van die dagen."