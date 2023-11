Riemer heeft dilemma, maar match tegen Gent maakte duidelijk dat deze speler onmisbaar is (en wat zou u doen?)

Brian Riemer heeft weer een knoop door te hakken. Als de match tegen KAA Gent één ding duidelijk maakte is het wel dat hij een extra voetballer nodig heeft op het middenveld.

Mario Stroeykens kreeg in de kranten een heel lage score, maar was dat terecht? De jongeling stond er alleen voor in de opbouw, want Delaney en Rits zijn vooral stofzuigers voor de verdediging. De bal kwam amper bij Stroeykens terecht.

Théo Leoni kwam er laat in de tweede helft in voor Stroeykens en dan is het toch duidelijk dat Anderlecht zijn goeie voetjes nodig heeft om op te bouwen. De 23-jarige brengt rust aan de bal en ziet de ruimtes. Hij heeft ook de bagage om die ruimtes te bespelen.

Dat brengt alweer een dilemma mee voor Riemer, want Stroeykens deed het de afgelopen weken niet slecht. En heeft hij echt die twee brekers voor zijn verdediging nodig? Het liep goed met Rits, Leoni en Stroeykens de voorbije weken. Maar durft hij ook Delaney op de bank zetten?