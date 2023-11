Zware kritiek voor Anderlecht-speler: "Het was rampzalig"

Niet echt wat je wil zien van een Anderlecht-spits... Luis Vazquez viel zondag in tegen KAA Gent en liet zich vooral opmerken met enkele verbrodde kansen. De Argentijn liet vooralsnog niet zien waarom Anderlecht zoveel geld voor hem uitgaf.

Vazquez is de tweede spits na Kasper Dolberg, maar veel concurrentiestrijd is er momenteel niet aan. "Hij was gewoon een ramp", zuchtte Frank Boeckx bij de Vier-Nul-podcast. "Daar hebben ze bijna vijf miljoen voor betaald..."

Vazquez miste in de slotfase twee grote kansen door te worstelen met de bal. "Kijk, als je de bal niet hebt, moet je Vazquez niet brengen om te gaan counteren. Anderlecht ging zich ingraven, dan ben je toch meer met Raman op de counter? Maar het zal wel iets met de hiërarchie te maken hebben."

In ieder geval is Vazquez nog steeds niet geacclimatiseerd. De Argentijn spreekt nog steeds niet al te best Engels en heeft aanpassingsproblemen. Toch geloven ze in Anderlecht nog altijd dat hij erdoor zal komen.