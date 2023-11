Bondscoach rekent voluit op goals van speler van Cercle Brugge: "Dat wordt een speciale match"

Drie van de vier goals in de EK-kwalificatie voor de beloften zijn tot dusver van Brugse makelij. Kazeem Olaigbe scoorde drie keer als invaller.

De Jonge Duivels staan momenteel aan de leiding in hun EK-kwalificatiegroep, met negen op negen. Met dank ook aan Kazeem Olaigbe van Cercle Brugge. Nu volgen twee matchen van de waarheid.

Op 17 november is Schotland de tegenstander in Roeselare. In Leuven spelen de beloften op 21 november tegen topland Spanje. Bondscoach Swerts gaf al aan dat Olaigbe als starter zal ingezet worden in deze interlandbreak.

“Het doet deugd om belangrijk te zijn voor de ploeg”, vertelde hij dinsdag tijdens een persmoment in Tubeke. “Als ik op het veld kom, probeer ik altijd beslissend te zijn. Of dat nu met een doelpunt of een assist is. Natuurlijk hoop ik op een basisplaats, maar ik zal altijd het maximum geven, ook als dat als invaller is.”

Schotland wordt bijzonder voor Olaigbe. Vorig seizoen werd hij door Southampton een half seizoen uitgeleend aan het Schotse Ross County.

“Die Schotse competitie is het hoogste niveau waarop ik gespeeld heb. Celtic en Rangers staken er daar echt bovenuit. Het nationale elftal is een fysiek sterke ploeg, die met veel snelheid en de lange bal speelt. Daaraan mogen we ons verwachten.”